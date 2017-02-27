Dev dalgalar çocuğu az daha yutuyordu

ABD'nin Havai eyaletinde plaj kıyısında oyun oynayan çocuk ölümden döndü.

ABD'nin Havai eyaletinde plaj kıyısında oyun oynayan çocuk ölümden döndü.

Art arda gelen güçlü dalgalar çocuğu bir anda suya çekti. Başta dedesine seslenen ama yaşlı adamın 'kendin halledebilirsin' diye cevap verdiği çocuk, bir anda büyük dalgalarla boğuşmaya başlayınca kıyıdakiler hemen yardıma koştu. Çocuk güçlükle de olsa kurtarıldı ve kıyıya çıkarıldı.

