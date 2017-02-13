13.02.2017 16:45 Dev dalgalar Bodrum koylarını vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hızı saatte 50 kilometreye kadar ulaştı. Dev dalgalar Gündoğan ve Gümüşlü koyları başta olmak üzere kuzeyde bulunan koyları vurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hızı saatte 50 kilometreye kadar ulaştı. Dev dalgalar Gündoğan ve Gümüşlü koyları başta olmak üzere kuzeyde bulunan koyları vurdu.

Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtına Gündoğan, Gümüşlü, Turgutreis ve Kuzey hattında bulunan bütün koylarda ve plajlarda etkili oldu. Gümüşlük Mahallesinde bulunan koylarda ise dev dalgaların oluştuğu görüldü. Gündoğan Mahallesinde bulunan koylardaki balıkçılar fırtınaya karşı önlem alarak teknelerini limana çekti. Fırtınayı fırsat bilen bazı sörfçüleri ise dev dalgalara karşı sörf yaptı. Dalgaların arasında süzülen sörfçüler fırtınanın tadını doyasıya çıkardı. Deniz suyunun dükkanlarına girmemesi için sahil kenarlarında işletmeleri olan esnaf, kum torbalarıyla önlem aldı. Denizde oluşan dalga boyunun yaklaşık 3 metreyi geçmesiyle birlikte bazı tekneler batma tehlikesi geçirdi. Kuzeyde buluna koylarda fırtına etkili olurken Bodrum merkezde ise yazdan kalma günler yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Ortaken, Gümbet ve Bitez koyları ise fırtınadan etkilenmedi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre ise akşam saatlerinde fırtınanın etkisini artıracağı ve saatteki hızının 70 kilometreye kadar ulaşacağı öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)

