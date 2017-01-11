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Dev dalgalar bir restoranı yerle bir etti
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Dev dalgalar bir restoranı yerle bir etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 106 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iskelede bulunan bir restoranı yerle bir etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 106 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iskelede bulunan bir restoranı yerle bir etti.
İlçede 3 gündür ara ara etkisini sürdüren yağış ve dün akşam saatlerinde başlayan fırtına yaşamı adeta felç etti. Saatteki hızı 106 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrilme tehlikesi geçirdi. Alanya İskelesinde boyu 6 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle Rıhtım Restoran'da büyük hasar meydana geldi.
İşletmenin büyük bir bölümünün kullanılmaz hale geldiğini belirten Rıhtım Restoran İşletme Müdürü Hasan Yıldırım, dalgaların restorana gece saat 03.30 sıralarında gelmeye başladığını söyledi.

"RESTORANIMIZDA ŞUAN ELLE TUTULACAK BİR ŞEY KALMADI"
Fırtınadan dolayı çıkan dalgaların şiddetlenmesiyle işletmenin sular altında kaldığını belirten Yıldırım, "İşletmenin tüm camlarını, barını, sandalye ile masalarımızı kırdı ve döktü, bir kısmını da denize aldı. Biz de bu olaylar olurken buradaydık fakat dalgalardan dolayı hiçbir müdahale edemedik. Dalgalar aniden geldiği için hiçbir şey yapamadık. Sadece uzaklaştık çünkü dalgalar restorana vurduğunda üzerinden aşarak diğer tarafa geçiyordu. Restoranımızda şuan elle tutulacak bir şey kalmadı. İşletmemizin sadece mutfak kısmı zarar görmedi. Geriye kalan tüm restoran zarar görmüş durumda. Zararımızı şuan bilemiyoruz" dedi.
İlçede bugün öğle saatlerinde ise güneş açtı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, güneşli havanın yerini yağışa bırakacağını bildirdi.
(Erdal Anak/İHA)
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