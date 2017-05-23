Dev baraj inşaatında profesyonel dağcılar da görev yapıyor

Artvin Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden, temelden 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin inşatında profesyonel dağcılar işçilerin güvenliği için çalışıyor.

Artvin Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden, temelden 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin inşatında profesyonel dağcılar işçilerin güvenliği için çalışıyor.

Kayalık arazide gerilen teller üzerinde gezinen dağcılar, işçilerin güvenliği için görev alıyor. Düşme olasılığı olan kaya parçalarını önceden düşürerek olası tehlikeyi önlemeye çalışan dağcılar, sarp kayalık arazide taş düşmelerini önlemek için de bölgeyi çelik ağlarla kaplıyor.

Tesisin kurulu gücü 558 MW olup, yıllık enerji üretiminin 1 888 GWh olması hedeflenen projede aynı zamanda, projenin tamamlanması ile yıllık yaklaşık 450 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor. Yusufeli Barajı ve HES Projesinde % 62 fiziki gerçekleşme sağlanarak, çalışmalar hızla devam ediyor.

(Hasan Fehmi Demir / İHA)