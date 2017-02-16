16.02.2017 14:23 Deterjan fabrikasında 34 kişi zehirlendi

Konya'da deterjan fabrikasında çalışan işçilerden 34'ü henüz belirlenemeyen nedenle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Konya'da deterjan fabrikasında çalışan işçilerden 34'ü henüz belirlenemeyen nedenle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Organize Sanayi sitesinde bulunan ve deterjan ürettiği öğrenilen bir fabrikada meydana geldi. Fabrika vardiyasında çalışan işçilerde iddiaya göre mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine rahatsızlanan işçilerden bazıları için fabrikaya 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada rahatsızlanan işçilerin sayısının artması üzerine fabrikaya çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesini olay yerinde yapılan 34 işçi, ambulanslarla şehir merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan fabrikada işçi olarak çalışan bir şahıs ise, bir anda herkesin öksürmeye başladığını ve içeridekilerin gazdan zehirlendiğini iddia etti. Ayrıca olay yaşanmadan yarım saat önce yemekte tavuk yediklerini söyledi. İşçilerin yemekten mi yoksa gazdan mı zehirlendikleri yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Beşer / İHA)

