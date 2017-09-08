08.09.2017 21:50 Desteklemediği yasa senatodan geçti

ABD Senatosu Tasarruf Komitesi, Paris İklim Anlaşması'nı denetleyen Birleşmiş Milletler iklim değişikliği organına fon sağlamak için 10 milyon dolarlık bir harcama tasarısını kabul etti. ABD Senatosu Tasarruf Komitesi, Paris İklim Anlaşması'nı denetleyen Birleşmiş Milletler iklim değişikliği organına fon sağlamak için 10 milyon dolarlık bir harcama tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu Tasarruf Komitesi Başkan Donald Trump'ın, Paris İklim Antlaşmasından çekileceğini açıklamasına rağmen Paris İklim Anlaşması'nı denetleyen Birleşmiş Milletler iklim değişikliği organına fon sağlamak için 10 milyon dolarlık bir harcama tasarısını kabul etti.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara federal fon tahsis eden 30 üyeli Senato panelinde, ABD Dışişleri Bakanlığı için de 51 milyar dolar harcama tasarısını onaylandı.

Öte yandan Trump Haziran ayında yaptığı açıklamada, ülkeyi küresel iklim anlaşmasından çekeceğini ve finansmanını durduracağını açıklamıştı.

(Hasan Çelik / İHA)

