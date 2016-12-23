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Destek başvurularında son gün 30 Aralık
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Destek başvurularında son gün 30 Aralık

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), fındıkta alan bazlı gelir desteği, tohum, fidan üretimi, kullanımı, bombus arı, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvurularının 30 Aralık 2016 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), fındıkta alan bazlı gelir desteği, tohum, fidan üretimi, kullanımı, bombus arı, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvurularının 30 Aralık 2016 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada 2016 yılı tarım destekleri kapsamında başvuru süresi 30 Aralık 2016'de sona erecek destekler içinde 1 Ocak 2016'de başlayan yurt içi sertifikalı tohum, fidan üretimi ve bombus arısı, 3 Ekim 2016'da başlayan yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve yurt içi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, 21 Ekim 2016'da başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvuruları ve 15 Kasım 2016 tarihinde uzatılan 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi, 9 Eylül 2016'da başlayan fındıkta alan bazlı destek başvurularının bulunduğunu belirtti. Şemsi Bayraktar, üreticilerin yoğunluğu da düşünerek başvurularını son güne bırakmadan yapmalarının kendi menfaatlerine olacağını vurguladı.

Hangi ürüne ne kadar destek verilecek

Üreticilerin 30 Aralık 2016 mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde destekten faydalanamayacaklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Başvurularını yapan ve gerekli şartları yerine getiren üreticilerimize 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında koloni başına 60 lira bombus arısı desteği verilecek. Fındıkta alan bazlı destek kapsamında dekar başına 170 lira ödenecek. Tohum kullanım desteği dekara susam, aspir ve kanolada 4 lira, tritikale, yulaf ve çavdarda 6 lira, çeltikte 8 lira, buğday ve arpada 8,5 lira, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 10 lira, yonca ve yerfıstığında 15 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek ve soya fasulyesinde 20 lira, patateste 80 lira olacak. Orijinal ve üstü tohumluk kullanımında destek yüzde 50 fazlasıyla yapılacak. Tohum üretim desteği kilograma arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 8 kuruş, buğday ve patateste 10 kuruş, çeltikte 25 kuruş, soyada 35 kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek ve aspirde 50 kuruş, susamda 60 kuruş, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 75 kuruş, yerfıstığında 80 kuruş, kanolada 1 lira 20 kuruş, yoncada 2 lira olacak. Desteğe, orijinal ve üstü tohumluk üretiminde orijinal/temel 2-3 için yüzde 50, orijinal/temel 1 için yüzde 100, ön elit/elit için yüzde 500, süper elit için yüzde 2000 ilave destek verilecek."

Fidan üretim desteği tüm çeşitlerde adet başına aşısız ise 50 kuruş, aşılı ise 1 lira olacak

Bayraktar, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteğinin dekara bodur meyvede 150-400 lira, yarı bodurda 150-350 lira, bağ, zeytin ve diğer meyve fidanları ile Antep fıstığı anacı ile bahçe tesisinde 100-280 lira, sertifikalı çilek fidesinde 350 lira, aşılama ile çeşit değiştirme sertifikalı fidan desteğinin 250 lira, virüsten ari fidanlara ilave olarak standartta 50, sertifikalıda 100 lira olarak uygulanacağını söyledi. Bayraktar, patates siğili görülen alanlarda ve güvenlik kuşağında fidan kullanımı ile sanayiye yönelik çeşitlerde ilave fidan desteğinin ise yüzde 50 fazlasıyla ödeneceğini belirtti.
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