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'Desteğe ve sabra ihtiyacımız var'
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'Desteğe ve sabra ihtiyacımız var'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor günlerden geçtiklerini belirterek desteğe ve sabra ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor günlerden geçtiklerini belirterek desteğe ve sabra ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başyakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, sahasında oynadığı son 3 maçta 7 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj yitirdi.
Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'i bu sezonki performansından ötürü tebrik etti. Yanal, "Şampiyonlar Ligi'ni garantilediler. Sabırlı davrandılar, iyi takım oldular. Zirvede Beşiktaş ile yarıştılar, Türkiye Kupası'nda da finale yükselerek bu sabrın karşılığını aldılar" dedi.
Kendilerinin ise sezon başı birçok problem yaşadıklarını ve bunun üstesinden gelmek için uğraş verdiklerini ifade eden Yanal, "Hiçbir oyuncunun gelmek için tercih etmediği, sıkıldığı, transferde zorluk yaşayan, dağılan bir takımdı. Transfer yapmak, takımı toparlamak adına sıkıntılı dönemler geçirdik. Devre arasında isabetli transferle bir takım olma yolunda yavaş yavaş adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada bu takım gelişecek, uzun süreli kalıcı iskelet oluşturup takviyelerle iyi bir yarışmacı takım olacaksa her şeyiyle takım olmak gerekiyor. Buraya ilk geldiğim günde söylemiştim. İkinci gelişimde de bahsetmiştim, şimdi de altını çiziyorum. Trabzonspor'un başarısı için bir takım olmak gerekiyor. Bu takım olmanın en önemli birinci unsuru elbetteki camianın, taraftarın, medyanın sonra da takımın birlikte aynı duyguyu ruhu paylaşması. Aynı ruh paylaşılarak sahip çıkılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Trabzonspor'un iyi gününün de kötü gününün de olacağını belirten Ersun Yanal, "Trabzonspor, çok yeni ve zorlu koşulardan geliyor. 5 senenin acısını ve sıkıntısını çekerek geliyor. Bunların altını hepimiz çiziyoruz, hepimiz belirtiyoruz, bildiriyoruz çünkü takım olmak zor. Önümüzde bunla ilgili çok ciddi bir sancı var. Çok ciddi bir uğraş bizi bekliyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum bütün oyuncular sevilmeye layık. Takımındaysa eğer, sahadaysa tüm oyunculara destek vermelisin. Ahmet, Mehmet diye ayırım yapmamalısın çünkü oyuncuların, ilgiye, sevgiye, desteğe ihtiyacı var. Bugün takım olmak kadar bizim bir olmaya, tüm camiaya ihtiyacımız var. Tüm taraftara, camiaya, medyadaki arkadaşlarımızın hoşgörüsüne, desteğine ihtiyacımız var" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)

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