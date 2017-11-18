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Designated Survivor adlı Amerikan dizisinde FETÖ rezaleti
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Designated Survivor adlı Amerikan dizisinde FETÖ rezaleti

Tüm dünyada milyonların izlediği Designated Survivor dizisinde Nuri Şahin adıyla FETÖ elebaşı Gülen, ‘Demokrat bir düşünür’ olarak gösterildi.

Dizide ABD Başkanı, Beyaz Saray'ı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı'na darbeyle ilgili akıl almaz sözler söyledi.

24 dizisiyle milyonları ekran başına toplayan Kiefer Sutherland'in ABD Başkanı Tom Kirkman'ı oynadığı Netflix-ABC dizisi Disgnated Survivor'ın son bölümünde tam bir rezalete imza atıldı. Vatan gazetesi skandalı manşetine taşıyarak kamuoyuna duyurdu.

DİZİDE ABD BAŞKANINDAN "O BİR DÜŞÜNÜR VE EĞİTİMCİ" YANITI

Önceki gece ABD'de yayınlanan dizide Türkiye Cumhurbaşkanı Turan, Beyaz Saray'ı ziyarete gidiyor. Rose Garden'da düzenlenen basın toplantısında Turan, ‘Ülkemde darbe yapmaya çalışan Nuri Şahin isimli teröristi bize iade etmemek stratejik müttefikliğe aykırı' diyor. ABD Başkanı ise, ‘O bir düşünür ve eğitimci' diye yanıtlıyor. Daha sonra Oval Ofis'e geçen iki liderin tartışması daha da büyüyor:

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SKANDAL DİYALOG

Türkiye Cumhurbaşkanı Turan: Devletimizin düşmanına sığınma hakkı verdiğiniz için utanmalısınız. Şahin'i sınır dışı edin adaletle yüzleşsin.
ABD Başkanı Kirkman: Onun için yasal bir dayanak yok. O suç işlemedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Turan: Sizin ülkenizde... Benim ülkemde ise o bir katil. Darbe girişiminde 97 sivil hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Kirkman: İstihbaratımıza göre darbe girişimi Türk ordusundaki bir grup tarafından gerçekleştirildi. Bay Şahin'in konuyla ilgisi yok.

Türkiye Cumhurbaşkanı Turan: İstihbaratınız yanlış! Ve artık üslerimizi hak etmiyorsunuz. Belki de Rusya hak ediyordur.

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'GÜLEN' OVAL OFİSTE

Bu diyalog sonrası ABD Başkanı, ‘Türk düşünür' olarak nitelendirdiği ve Türkiye'nin demokrasi içinde kalması için en önemli şans olarak gördüğünü söylediği Nuri Şahin'i Beyaz Saray'a davet ediyor. Şahin'in ‘Ben bir devrimciyim' diyerek kendini anlattığı Oval Ofis'teki görüşmede Başkan, kendisine yaptıklarına hayran olduğunu ve ABD'de güvenle yaşamaya devam edebileceğini söylüyor.

NATO'YA KARŞI GÜLEN TEHDİDİ

Cumhurbaşkanı Turan'ın buna yanıtı sert oluyor ve Türkiye'yi NATO'dan çıkartacağını ilan ediyor. Ancak Başkan Kirkman bir kez daha Oval Ofis'te görüştüğü Turan'a, ‘Bunu yaparsan Nuri Şahin ile Beyaz Saray bahçesinde bir basın toplantısı yaparım ve onun demokratik Türkiye için tek umut olduğunu tüm dünyaya ilan ederim' diye tehdit ediyor. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı geri adım atmak zorunda kalıyor.

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ABD BAŞKANINDAN "İÇ SAVAŞ" ŞANTAJI

Gülen'in iadesini isteyen cumhurbaşkanı Turan'a, ABD Başkanı "bir iç savaş karşınızda olur" diyerek tehdit ediyor.

BU REZALET NASIL OLDU?

İkinci sezonu yayınlanan Designated Survivor, dünya çapında 109 milyon abonesi olan Netflix ve Amerikan ABC televizyonu için özel olarak çekiliyor. Senaryosunu ise daha önce birçok dizi ile yıldızı parlayan David Guggenheim yazıyor. Dizinin prodüksiyon yeri ise FETÖ'cülerin kendilerine adeta üs edindikleri Kanada'nın Toronto kenti. Dizideki bu rezaletle ilgili akla gelen ilk senaryo FETÖ'nün, dizinin yapım şirketini ve senaristini Türkiye'de olan biteni kendi istedikleri şekilde yansıtmaları için etkilediği, hatta belki de para verdiği şeklinde...
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