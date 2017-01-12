12.01.2017 17:17 Derviş Zaim: Seyirciyi kaçırttık

Ünlü Yönetmen Derviş Zaim, 'Son 15 senedir filmlerde seyirciyi gözetmek gibi bir kaygı göz önüne alınmadı. Böyle olunca seyirci gitti. Kolay kolay geri gelmez. Seyircinin başını, ortasını, sonunu izleyebileceği filmler yapmamız gerekiyor' dedi. Ünlü Yönetmen Derviş Zaim, "Son 15 senedir filmlerde seyirciyi gözetmek gibi bir kaygı göz önüne alınmadı. Böyle olunca seyirci gitti. Kolay kolay geri gelmez. Seyircinin başını, ortasını, sonunu izleyebileceği filmler yapmamız gerekiyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi, yönetmen ve senarist Derviş Zaim'i Konak Kültürevi'nde ağırladı. Sinema tutkunlarını bir araya getiren program, Derviş Zaim'in yazıp yönettiği, başrollerini Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit ve Gizem Akman'ın üstlendiği Rüya isimli filminin gösterimi ile başladı. 2016 yılında vizyona giren Rüya filminde 'Yedi Uyuyanlar' menkıbesinden ilham aldığını kaydeden Zaim, son 15 yıldır alternatif ya da bağımsız olarak adlandırılan sinemanın seyirciyle problemli ilişkiler kurduğunun belirtti. Zaim, "Seyir alışkanlıkları değişti. Türk sinemasının özellikle alternatif ya da bağımsız, adına ne derseniz deyin, bunlar problemli isimlerdir, seyirciyle kurdukları ilişkiyi sorgulamamız lazım. son 15 senedir ortaya çıkan filmler seyirciyi gözetmek gibi bir kaygıyı çok göz önüne almadılar ve böyle olunca seyirci gitti. Giden bir seyirciyi geri getirmek kolay değildir" diye konuştu.

"Yönetmenler yine söyleyeceklerini söyleyebilirlerdi. Ama seyirciyi bu kadar ürkütmeden, kaçırmadan bunun yollarını bulmak zorundaydık" diye devam eden Zaim, "Bu da bir yönetmenle olacak bir şey değildi. Bir iki yönetmen buna dikkat etmiş olabilir ama genel olarak yönetmenlerimiz seyirciyle daha problematik ilişki kurdular ve bu da seyirciyi ürküttü gitti. Bu seyirci kolay kolay gelmez. Kendi adıma konuşmak gerekirse, seyirciyi her zaman önemsemek gerekiyor. Çünkü ben ve ailemin izleyeceği bir film çekmiyoruz. Seyircinin de başını, ortasını, sonunu izleyebileceği filmler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



