09.01.2017 11:26 Derince Çınarlıkent Konutları'nda son etabın satışı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kent Konut'un Derince'de inşa ettiği Çınarlıkent Konutları'nın son etabının satışı başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kent Konut'un Derince'de inşa ettiği Çınarlıkent Konutları'nın son etabının satışı başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından Derince'nin Çınarlı Mahallesinde inşa edilen Çınarlıkent Konutları projesinin son etabının satışı bugün başladı. Çınarlıkent Konutları projesinde 4 blok, 166 daire ve 3 işyerinden oluşan son etaptan vatandaşlar istedikleri daireleri seçilebiliyor. Satışlar Kent Konut merkez ofisinde gerçekleştiriliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunan projede, daire satış alanları 56.28 metre ile 124.68 metre arasında değişiyor. Projedeki işyerlerinin satış alanları ise 2 adedi 100.50 metrekare, 1 adedi de 314.02 metrekare ölçülerinde. İnşaatı süren Derince Çınarlıkent Konutları'nın son etabının 2017 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Aileler için kaliteli bir yaşam vaat eden projede site içi ve site girişi güvenlik, çocuk oyun grubu, çardak ve oturma grupları, açık otoparklar, merkezi ısıtma, merkezi su deposu, mescit, spor sahaları ve sosyal tesis alanı yer alıyor.

