Derin Dondurucuların Etkin Kullanımında 5 Önemli Detay

Dilediğimiz mevsimde, dilediğimiz yiyecekleri sağlıkla tüketmemize olanak sağlayan Uğur derin dondurucuları daha etkili kullanmak için bilmeniz gereken bir kaç önemli husus vardır. Aşağıda paylaştığımız maddeleri uygulayarak, sizler de derin dondurucunuzu daha verimli ve etkin kullanabilirsiniz. İşte etkin derin dondurucu kullanımı için bilmeniz gerekenler:

1- Gıda maddelerinin uzun süre korunması için -18 derece ve altındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gereklidir. Derin dondurucuda saklayacağımız besinler mümkün olduğunca günlük veya öğünlük ihtiyaçlara göre ayrılmalıdır.

2- Uzun veya kısa süreli saklamak istediğiniz gıdaların paketlenmesi de önemlidir. Bu yüzden gıdaları paketlerken hava geçirmediğine emin olun. Ayrıca kullandığınız ambalajın soğuğa, neme, yağa ve yırtılmaya karşı dayanaklı olmasına dikkat etmelisiniz. Et, hamur işi gibi gıdaları derin dondurucunuzda saklarken bunun için üretilmiş en az 0.05 mm kalınlıkta poşet veya düz plastik/alüminyum folyo kullanın.

3- Derin dondurucunuzun etkin kullanımında bir diğer önemli detay ise muhafaza edeceğiniz ürünlerin kaliteli ve güvenilir oluşuna dikkat etmenizdir. Derin dondurucuya koymadan önce mutlaka gıdaların üretim tarihlerini kontrol edin. Mümkünse aldığınız gıdaların taze, olgun ve mevsiminde yetişmiş olmasına özen gösterin.

4- Derin dondurucunuza yeni koyacağınız gıdalar ile içindeki daha önceden dondurulan gıdaların çözülmelerini önlemek için birbirleriyle temas ettirilmemelidir. Ayrıca dondurmak üzere saklayacağınız yeni gıdaların dondurucu bölmesinin tabanına yerleştirilmesinde fayda vardır.

5- Güvenlik açısından gazoz, kola, maden suyu gibi yüksek yoğunlukta gaz ve soda içeren meşrubat şişelerini asla derin dondurucunuza koymayın.

6- Balıkları derin dondurucuda saklarken, taze olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer saklayacağınız balık 1 kilodan fazla ise küçük parçalara ayırmalısınız. Alüminyum folyoya sarılan balıkların paket içerisinde hava almaması da dikkat edeceğiniz diğer önemli bir husustur. Bu şekilde tatlı su balıklarını ve yağsız balıkları ortalama 2 ay, terbiye edilmiş yağlı balıkları ise ortalama 4-8 ay saklayabilirsiniz.

Yaz lezzetlerini kış aylarında da güvenilir bir şekilde tüketmek istiyorsanız mutlaka yukarıdaki detayları göz önünde bulundurmalısınız.