Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Derin Dondurucuların Etkin Kullanımında 5 Önemli Detay
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Derin Dondurucuların Etkin Kullanımında 5 Önemli Detay

Dilediğimiz mevsimde, dilediğimiz yiyecekleri sağlıkla tüketmemize olanak sağlayan Uğur derin dondurucuları daha etkili kullanmak için bilmeniz gereken bir kaç önemli husus vardır. Aşağıda paylaştığımız maddeleri uygulayarak, sizler de derin dondurucunuzu daha verimli ve etkin kullanabilirsiniz. İşte etkin derin dondurucu kullanımı için bilmeniz gerekenler:

dad

1- Gıda maddelerinin uzun süre korunması için -18 derece ve altındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gereklidir. Derin dondurucuda saklayacağımız besinler mümkün olduğunca günlük veya öğünlük ihtiyaçlara göre ayrılmalıdır.

2- Uzun veya kısa süreli saklamak istediğiniz gıdaların paketlenmesi de önemlidir. Bu yüzden gıdaları paketlerken hava geçirmediğine emin olun. Ayrıca kullandığınız ambalajın soğuğa, neme, yağa ve yırtılmaya karşı dayanaklı olmasına dikkat etmelisiniz. Et, hamur işi gibi gıdaları derin dondurucunuzda saklarken bunun için üretilmiş en az 0.05 mm kalınlıkta poşet veya düz plastik/alüminyum folyo kullanın.

3- Derin dondurucunuzun etkin kullanımında bir diğer önemli detay ise muhafaza edeceğiniz ürünlerin kaliteli ve güvenilir oluşuna dikkat etmenizdir. Derin dondurucuya koymadan önce mutlaka gıdaların üretim tarihlerini kontrol edin. Mümkünse aldığınız gıdaların taze, olgun ve mevsiminde yetişmiş olmasına özen gösterin.

4- Derin dondurucunuza yeni koyacağınız gıdalar ile içindeki daha önceden dondurulan gıdaların çözülmelerini önlemek için birbirleriyle temas ettirilmemelidir. Ayrıca dondurmak üzere saklayacağınız yeni gıdaların dondurucu bölmesinin tabanına yerleştirilmesinde fayda vardır.

5- Güvenlik açısından gazoz, kola, maden suyu gibi yüksek yoğunlukta gaz ve soda içeren meşrubat şişelerini asla derin dondurucunuza koymayın.

6-  Balıkları derin dondurucuda saklarken, taze olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer saklayacağınız balık 1 kilodan fazla ise küçük parçalara ayırmalısınız. Alüminyum folyoya sarılan balıkların paket içerisinde hava almaması da dikkat edeceğiniz diğer önemli bir husustur. Bu şekilde tatlı su balıklarını ve yağsız balıkları ortalama 2 ay, terbiye edilmiş yağlı balıkları ise ortalama 4-8 ay saklayabilirsiniz.

Yaz lezzetlerini kış aylarında da güvenilir bir şekilde tüketmek istiyorsanız mutlaka yukarıdaki detayları göz önünde bulundurmalısınız.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı
Bomba eğitimi almış terörist sınırda yakalandı
Antalya'da 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan
Adıyaman'da 120 artçı sarsıntı meydana geldi
Beşiktaş hedefi belirledi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsinin belgesi elimizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsinin belgesi elimizde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı
Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı
Bomba eğitimi almış terörist sınırda yakalandı
Bomba eğitimi almış terörist sınırda yakalandı
Antalya'da 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Antalya'da 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan
Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan
Adıyaman'da 120 artçı sarsıntı meydana geldi
Adıyaman'da 120 artçı sarsıntı meydana geldi
Beşiktaş hedefi belirledi
Beşiktaş hedefi belirledi
Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri
Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri
Ünlü çiftten tazminat davası
Ünlü çiftten tazminat davası
Kayyuma suikast hazırlığındaki 3 kişi yakalandı
Kayyuma suikast hazırlığındaki 3 kişi yakalandı
'Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması'
'Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması'
Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor
Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor
Enflasyon şampiyonu şubatta mandalina oldu
Enflasyon şampiyonu şubatta mandalina oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English