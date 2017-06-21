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Deri fabrikasında korkutan yangın
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Deri fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir suni deri fabrikasında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

İstanbul Arnavutköy'de bir suni deri fabrikasında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Haşim İşcan Caddesi üzerindeki altı katlı suni deri fabrikasının girişindeki depoda saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.Depo kısmında çıkan yangının, çalışanların içeride olduğu sırada başladığı kaydedildi. Çalışanların zamanında tahliyesiyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında bir itfaiye eri, deponun bodrum kısmına müdahale ettiği sırada itfaiye sepeti ile duvar boşluğuna arasına ayağının sıkışması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
(Ufuk Kıvık / İHA)

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