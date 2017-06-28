Dereye giren genç kayboldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde dereye giren 18 yaşındaki İbrahim Can suda kayboldu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde dereye giren 18 yaşındaki İbrahim Can suda kayboldu. Olay, Salihli'nin Çamurhamı Mahallesi kazan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye İbrahim Can (18), akşam saatlerinde serinlemek için arkadaşları ile birlikte derede bulunan gölete girdi. Ancak 18 yaşındaki Can, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler Can'ın bulunabilmesi amacıyla çalışma başlattı, ancak bir sonuç elde edilemedi. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, çalışmaların ise sabah saatlerinde yeniden devam edileceği öğrenildi. (Behzat Akcan /İHA)
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