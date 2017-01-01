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Derelere korkuluklar yapılıyor
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Derelere korkuluklar yapılıyor

Vatandaşların can güvenliği için bütün birimleri ile çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, başlamış olduğu ilk etap dere korkuluk ve panel çit işleri kapsamında 12 kilometre montaj işi gerçekleştirerek kısa sürede önemli bir işe daha imza attı.

Vatandaşların can güvenliği için bütün birimleri ile çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, başlamış olduğu ilk etap dere korkuluk ve panel çit işleri kapsamında 12 kilometre montaj işi gerçekleştirerek kısa sürede önemli bir işe daha imza attı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla MASKİ tipi korkuluk ve panel çit döşeme çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilk etapta Yunusemre, Saruhanlı, Salihli, Alaşehir, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde çalışmalarını noktaladı. İlçelerde bulunan muhtelif derelerde Eylül ayından bu güne kadar yapılan işlerde toplam 9 kilometre panel çit, 3 kilometre de MASKİ tipi profil korkuluk döşendi. Çalışmalarla dere kenarlarının vatandaşlar için korkulu rüya olmaktan çıkmasının yanı sıra mahallelere görsel açıdan güzellik de katıldı.

Korkuluk çalışmaları devam ediyor

2016 yılı bakım onarım ihalesi kapsamında ıslahı devam eden derelerde 10 kilometre korkuluk imalatı daha yapılacak. Bu sayede, toplam korkuluk miktarı 22 kilometreyi bulmuş olacak. Çalışmalar ile birlikte dere ve kanalların etrafında yaşayan ya da günlük hayatlarında bu güzergahları kullanan Manisalı vatandaşların gönül rahatlığıyla hareket etmeleri sağlanacak.

"Çalışmalarımız sonuçlandıkça mutluluğumuz büyüyor"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalılar için daha güvenli bir şehir yapılanması yaratmak için çalıştıklarını söyleyerek, idare olarak yaptıkları dere korkuluk çalışmalarının öneminden bahsetti. Genel Müdür Coşkun, "İlimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hemşehrilerimize iyi ki Manisa'da yaşıyorum dedirtebilmek için. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bu görevi bize tevdi ettiğinde, hemşehrilerime hizmet etme noktasında yaşadığım mutluluk, çalışmalarımız sonuçlandıkça daha da büyüyor. Yüreğimiz bu il için atarken, idare olarak tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek çalışıyoruz. Bu noktadan hareketle Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'mıza bağlı ekiplerimiz kısa bir süre içerisinde 12 kilometre korkuluk ve panel çit işini tamamladı. Bu sayede artık vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde aileleri ile birlikte dere kenarlarında dolaşabiliyor" dedi.
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