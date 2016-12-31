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Derecik halkı Bakan Soylu'yu bekliyor
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Derecik halkı Bakan Soylu'yu bekliyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik belde halkı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bekliyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik belde halkı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bekliyor.

Yılbaşı akşamını Hakkarili vatandaşlar ile geçirmek üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hava muhalefeti engeline takıldı. Yüksekova'daki hava muhalefetinden dolayı Van Ferit Melen Havalimanına inen Bakan Soylu ve beraberindekiler, helikopterle Yüksekova ilçesine gitti. Burada kısa bir dinlenmesinin ardından Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesine gitmek için hazırlanan Bakan Soylu ve beraberindekiler tekrar hava muhalefetinden dolayı helikopterleri kalkamayınca havanın düzelmesini beklerken vatandaşlarla bir kafede öğle yemeğine katıldı.

Sabah saatlerinden buyana Bakan Soylu'yu bekleyen Derecik halkı, soğuk havaya rağmen belediye binası önünden ayrılmadı. Bakanı beldede karşılamak için bölgeye erken gelen Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yaptı. Vali Orhan, "Öncelikle bu kış günü burada toplanıp uzun süre beklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan dolayı da sizi beklettiğimiz için özür diliyoruz. Hava şartlarından dolayı programda ufak tefek aksamalar oluyor. Bu vesileyle ben sizden özür diliyorum. Daha güzel bir şekilde hep beraber sayın bakanımızı karşılamak istiyorduk. Fakat hava şartlarından dolayı biz kalktıktan sonra programda bir değişiklik oldu. 15-20 dakika sonra hava kapattı ve sayın bakanımızın helikopteri piste 20 dakika kadar durduktan sonra kalkamadı. Onlarda Yüksekova'ya indiler ve bir müddet beklediler tekrar uçuş olabilirler olabilir diye. Uçuş olamadığı için tekrar kara yoluyla yola çıktılar biraz önce. İnşallah İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu birkaç saat sonra aramızda olacak" dedi.
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