Derbinin biletlerinin genel satışı yarın

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TT Arena'da oynanacak derbinin biletleri yarın satışa çıkacağı açıklandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TT Arena'da oynanacak derbinin biletleri yarın satışa çıkacağı açıklandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geleceği maçın biletleri yarın satışa çıkıyor. Maçın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr'den satışa sunuldu. Bilet satışları, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, yarın günü saat 15.00'te genel satışa sunulacak. Derbinin en pahalı bileti 600 TL olarak açıklanırken, en uzun bilet fiyatının ise 100 TL olduğu açıklandı. Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 (Yemekli Vip): 600 TL

Kategori 2 (Yemekli Yüzevler): 600 TL

Kategori 3 (Yemeksiz Vip): 500 TL

Kategori 4: 400 TL

Kategori 5: 300 TL

Kategori 6: 200 TL

Kategori 7: 150 TL

Kategori 8: 125 TL

Kategori 9: 100 TL

Çocuk Tribünü (110 ve 210 Blokları): 100 TL

