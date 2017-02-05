05.02.2017 23:24 Derbinin ardından capsler patladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Mücadelenin ardından sosyal medyada derbi capsleri patladı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Mücadelenin ardından sosyal medyada derbi capsleri patladı.

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazanarak çeyrek finale çıktığı maçın ardından derbi maç capslere de konu oldu.



