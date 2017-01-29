Derbide puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Selçuk'un ortasında kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Rantie'nin şutunda top auta çıktı.

24. dakikada Selçuk'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Umar'ın şutunda top kalecinin kucağında kaldı.

41. dakikada Muhammed Bayır'ın Rantie'ye ceza sahası sağ çapraz çizgisinde yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Gürler, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

53. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahasının dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada Regattin'in ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Regattin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunu kaleci Hopf kurtardı.

74. dakikada Vedat Muriç'in ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Rantie'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Umut Sözen'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç meşin yuvarlağı auta yolladı.



---KÜNYE---

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Orkun Aktaş xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Palitsevich xx, Aydın Karabulut xx, Selçuk Şahin xx, Kamal Issah xx, Rantie xx (Umut Sözen dk. 75 xx), Abdul Rahman Khalili xx (Vedat Muriç dk. 58 xx), Murat Duruer xx (Erik Jonathan Ring dk. 56 xx)

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Marko Milinkovic, Renato Escobar, Orhan Şam

Teknik Direktör: Ümit Özat

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Regattin xx, Pinto xx, Vrsajevic xx, (Koray Altınay dk. 62 xx), Muhammed Bayır xx, Umar xx (Delarge dk. 75 xx), Numan Çürüksu xx, Musa Çağıran xx, Vaclav Prochazka xx, Webo x (Koulossa dk. 66 xx), Adam Maher xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Erdal Kılıçaslan, Aykut Demir, Rusescu

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Serdar Gürler (dk. 41 pen.) (Gençlerbirliği), Musa Çağıran (dk. 53) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Palitsevich (Gençlerbirliği), Vaclav Prochazka, Numan Çürüksu (Osmanlıspor)

(Abdullah Sarıca / İHA)