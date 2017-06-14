Derbi maçta tribünler boşaltılıyor

Spor Toto Basketbol Ligi Final serisinin 3. maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Ülker arasındaki mücadelede yaşanan olaylardan tribünler boşaltılıyor.
Spor Toto Basketbol Ligi Final serisinin 3. maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Ülker arasındaki mücadelede yaşanan olaylardan tribünler boşaltılıyor. Spor Toto Basketbol Final serisinin 3. maçında olaylar çıktı. Akatlar Spor Salonu'ndaki Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Ülker maçının 4. periyotunda küfürlü tezahürat nedeniyle 4. anons geldi ve hakemler soyunma odasına gitti. Tribünler boşaltıldıktan sonra kalan 1 dakika 30 saniyelik bölüm oynanacak.
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