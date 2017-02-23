Derbi maçın hakemi açıklandı

Derbi maçın hakemi belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.
Derbi maçın hakemi belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz, dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan oldu. 27 Şubat Pazartesi Günün Türk Telekom Arena'da oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
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