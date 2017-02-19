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Derbi maç için hastaneden kaçtı
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Derbi maç için hastaneden kaçtı

TFF 1. Lig'de oynanan Balıkesir derbisini kaçırmak istemeyen Bandırmaspor taraftarı tedavi gördüğü hastaneden kaçarak deplasmana gelerek takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi fenalaşan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TFF 1. Lig'de oynanan Balıkesir derbisini kaçırmak istemeyen Bandırmaspor taraftarı tedavi gördüğü hastaneden kaçarak deplasmana gelerek takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi fenalaşan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Balıkesirspor ile Bandırmaspor'un Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadelesi öncesinde ilginç anlar yaşandı. Yusuf Turpçu adındaki Bandırmaspor taraftarı, tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi'nden izinsiz ayrılarak taraftarlarla birlikte Balıkesir'e geldi. Taraftarlarla birlikte Atatürk Stadı'na giren Turpçu, maç öncesi tezahürat yaparken fenalaşınca 112 ekipleri ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Maç öncesi bir çok taraftarın fenalaştığı dikkatlerden kaçmadı.
(Hüseyin Tokmak / İHA)

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