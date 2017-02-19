Derbi Galatasaray'ın

Vestel Venus Sultanlar Liginin 17. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Vestel Venus Sultanlar Liginin 17. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Ligin 17. haftasında Galatasaray Park Voleybol Salonunda oynanan derbi maçta sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Aslan ilk seti 25-20, ikinci seti 25-18, üçüncü seti 25-16 aldı ve maçı 3-0 kazandı.
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