Derbi Fener'in

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u 79-76 yendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u 79-76 yendi.

Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da oynanan maçta ilk çeyreği konuk ekip 19-15, devreyi de 41-38 önde kapattı. Final periyotuna 57-57 eşitlikle girilirken, son çeyrekte ağırlığına koyan Fenerbahçe farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Daçka farkı eritse de sarı lacivertliler parkeden 79-76 galip ayrılmayı başardı.

