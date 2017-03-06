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Derbi Fener'in
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Derbi Fener'in

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u 79-76 yendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u 79-76 yendi.
Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da oynanan maçta ilk çeyreği konuk ekip 19-15, devreyi de 41-38 önde kapattı. Final periyotuna 57-57 eşitlikle girilirken, son çeyrekte ağırlığına koyan Fenerbahçe farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Daçka farkı eritse de sarı lacivertliler parkeden 79-76 galip ayrılmayı başardı.

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