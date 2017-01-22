Derbi Anadolu Efes'in

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 yendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 yendi.

Akatlar Arena'da oynanan mücadele, baştan sona konuk ekibin üstünlüğüyle geçti. Lacivert beyazlılar, ilk çeyreği 27-22, devreyi ise 49-42 üstün kapattı. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 72-68, maçı da 93-83 önde bitirdi.

Siyah beyazlılarda 26 sayı ve 13 ribaundla oynayan Stimac'ın bu iyi performansı galibiyete yetmezken, Cedi Osman 18 sayıyla konuk takımın en skorer ismi oldu.

