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Depremzedelere ev müjdesi
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Depremzedelere ev müjdesi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremzedelerin yıkılan evlerinin yapımına Nisan ayında başlayacaklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremzedelerin yıkılan evlerinin yapımına Nisan ayında başlayacaklarını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve diğer yetkililer ile birlikte, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Depremden en fazla etkilenen yer olan Yukarıköy'e de gelen Kaynak ve beraberindekiler, AFAD'ın koordinasyon tırında yetkililerden brifing aldı.
Kaynak, daha sonra da değerlendirmelerde bulundu. 5.3 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerden bölgede 21 yerleşim yerinin etkilendiğini hatırlatan Kaynak, "Bu bölgede 8 bin 500'den fazla vatandaşımız yaşıyor. Ama depremden etkilenen 2 bin ile 2 bin 500 vatandaşımız var ki; bunlar çeşitli şekillerde etkilendi. 8 yaralımız var, ama diğer 2 binden fazla vatandaş da irili ufaklı sarsıntılardan etkilenerek evlerine, hayvanlarının ağıllarına giremiyorlar. Yaralılardan birinin tedavisi devam ediyor. Bir yaralımız ise hastaneye tekrar intikal etti. Bunların da hayati tehlikesi yok Allah'a hamd olsun. Ancak diğerlerine göre durumları daha ağır. Depremin olduğu gün hemen AFAD kriz planımız çerçevesinde, sayın Valimizin Bakanlığında oluşturulan kriz merkezimiz çalışmalarına başladı. Ankara'dan AFAD başkanımız ekipleriyle beraber buraya geldiler. O günden beri de çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Kızılay Teşkilatımız geldi. AFAD ve Kızılay önce çadırları kurdular. Ancak hava şartlarının olağan üstü olmasından dolayı, belki bu da Türkiye'de bir ilk, depremin hemen akabinde daha konforlu yaşama imkanı veren konteyner evleri kurmaya başladılar. Bugün itibariyle 200 konteynere ulaşmış olacağız. Ama çok kısa bir sürede, 3-4 gün içerisinde tüm bölgede 500 konteynere ulaşmış olacağız. Zaten az önce de söyledim toplam ağır hasarlı bina sayısı 501. Dolayısıyla her hane her aile kendisine ait bir mahsus konteynerde çok kısa bir sürede yaşamaya başlayacak" dedi.
Depremzedelerin evlerini de yeniden inşa edeceklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Şu anda depremden en çok hasar gören Yukarı Köydeyiz. Civar köyleri de gezdik. Ağar hasar gören 4 camimiz ve ahırlar var. 501 ağır hasar gören konut var, bunların yanında az hasar görenler de var. Valiliğimiz hasar tespit çalışmaları önümüzdeki Cumartesi günü tamamlayacak ve bize ulaştıracak. Biz de çok kısa bir sürede, kendi doğal mimarisine uygun, kendi doğal materyalleri ile bu evlerin tamamını yeniden inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Havaların düzelmesinden itibaren, Nisan ayında evlerin yapımına başlayacağız. Bugün, burada yaşayan insanlarımızın eksikleri gedikleri var mı, bunlara bakalım, acil ihtiyaçları var mı bunlara bakalım diye geldik. Zaten ilk günden itibaren hem yatak battaniye gibi ihtiyaçlar, hem diğer gıda ihtiyaçları temin edilmişti. Diğer kalanlar da bugün itibariyle tamamlanmış olacak. AFAD Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve civardaki diğer illerle burada. Diğer bütün kurumlarımız buradalar. Sayın Valimize de sordum, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız buradalar. Onlar da psikologlarıyla, rehber öğretmenleriyle buradalar. Ayrıca bu çerçevede 500 bin TL AFAD'dan acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere biz nakit gönderdik. 1 milyon 50 bin TL'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın talimatlarıyla gönderildi ve dün o da ulaştı. Parayla halledilecek işler kolay. Allah inşallah insanlarımıza can zayiatı vermez. Tabi hepimizi düşündüren hadise artçı sarsıntıların devam etmesi. Bunun ne zaman biteceğini kimsenin öngörmesi mümkün değil. Halkımız da haklı olarak aynı endişeyi taşıyor. Evleri az hasarlı da olsa belki hiç hasar da olmasa evlerine girmiyorlar. Bunun için de insanlarımız daha konforlu şekilde kendileri emin oluncaya kadar, kendileri rahat edinceye kadar psikolojik olarak kendilerini hazır hissedinceye kadar biz bütün köylerde konteyner evlerde onları misafir edeceğiz. Konteyner evlerimiz küçük bir mekan olmasına rağmen ıslak hacimleri, tuvaletleri, duşları, ısıtıcıları var. Kızılay ile az önce konuştuk. 200 mutfak seti getirmişler. Onları tamamlayacağız ve bütün ailelere vereceğiz. Dolayısıyla hem sağlıklarını, hem diğer barınma ihtiyaçlarını, hem de gıda ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Nisan ayı gibi, hava artları uygun olursa ondan önce de yeniden insanlarımızın konutlarını yapacağız, camilerini yapacağız. Hasar gören ahırlarını yapacağız. Varsa okullarını, başkaca diğer ihtiyaçlarını da gidereceğiz" diye konuştu. Artçı sarsıntılar nedeniyle okulda eğitim verilip verilemeyeceğiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kaynak, "Bu süreçte de biz buraya sahra okulları kurarız ve daha rahat bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını başlatırız" dedi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kızılay'ın mobil mutfak tırını ziyaret ettikten sonra, kendisini bekleyen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların soğuk hava ile ilgili sorularını yanıtlayan Veysi Kaynak, bu akşam elektrikli sobaların dağıtılacağını söyledi. Kaynak, kendisinde tablet isteyen bir çocuğa da tablet gönderme sözü verdi.
(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel/İHA)
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