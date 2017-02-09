09.02.2017 13:21 Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde pazartesi sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarın meydana geldiği Yukarıköy köyünde konteynerler kuruldu. Depremzedelerin bir bölümü geceyi konteynerlerde geçirdi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde pazartesi sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarın meydana geldiği Yukarıköy köyünde konteynerler kuruldu. Depremzedelerin bir bölümü geceyi konteynerlerde geçirdi.

Depremde yıkımın yaşandığı Ayvacık ilçesine bağlı 17 köyde, AFAD ve Kızılay ekiplerince çadırlar kurulmuş, depremzedeler 2 gece buralarda barınmıştı. Bölgede yağış ve soğuk hava nedeniyle yaşam şartları ağırlaşmaya başladığında, konteynerler depremzedelerin imdadına yetişti. En fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'de kurulan çadırlar söküldü, yerlerine ise konteynerler yerleştirildi. Depremzedelerin bir bölümü, geceyi konteynerlerde geçirdi. Konteynerlerin çadırlardan daha iyi olduğunu söyleyen vatandaşlar, devletin kendilerine sağladığı imkanlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Bölgeye gönderilen 200 konteynerden 100 adeti, en büyük yıkımın yaşandığı Yukarıköy'e kuruldu. Diğer 100 konteynerler ise hasarların yaşandığı diğer köylere dağıtılacak. Konteynerler, içerisinde mutfak tezgahının da olduğu bir oda ve banyo-tuvalet bölümlerinden oluşuyor. Konteynerlerin bir bölümüne elektrik tesisatı da çekildi. Tüm bölgede elektriklerin faal hale gelmesinin ardından, bölgeye gönderilen sobalar da vatandaşlara dağıtılacak. Kızılay'ın mobil mutfağı da konteyner kent içerisine konuşlandı. Mobil mutfakta her öğünde 4 bin kişilik olmak üzere günde toplam 12 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor.

(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel/İHA)

