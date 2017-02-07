07.02.2017 10:30 Depremzedeler geceyi ayakta geçirdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyde evleri yıkılan vatandaşlar, geceyi kurulan çadırkentte geçirdi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyde evleri yıkılan vatandaşlar, geceyi kurulan çadırkentte geçirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde dün meydana gelen 5.5 ve 5.3 büyüklüğündeki iki deprem, 13 köyde yaklaşık 300 evde hasara yol açmıştı. Depremden en çok etkilenen Yukarı köydeki depremzede vatandaşlar, Kızılay ve AFAD ekiplerince kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Geceyi artçı sarsıntılar nedeniyle uykusuz geçiren köylüler, sabah saat 05.24'te 5.2 büyüklüğündeki depremle güne yine panik halinde başladı. Bölgede her artçı sarsıntıda, vatandaşların panik halinin sürdüğü gözlendi.

Bu sabah meydana gelen sarsıntı, dünkü depremlerde hasar gören evlerdeki hasarların büyümesine neden oldu. Taşağıl köyünde hasarlı olan cami, bu sabahki depremle bir miktar daha yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar büyüdü. Köyde vatandaşlar geceyi arabaların içerisinde geçirdi.

Gece boyunca çadırkent alanında hazırlıklarını tamamlayan Kızılay ekipleri günün ilk ışıklarıyla vatandaşlara çay ve yiyecek dağıttı. Bölgede kurulan Kızılay'ın mobil mutfağı günde üç öğün hem depremzedelere hem de görevlilere yemek dağıtacak.

(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel / İHA)

