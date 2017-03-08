Depremzede öğrenciler ders başı yaptı

Samsat merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler için ilk ders zili çadır sınıflarda çaldı.

Samsat merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler için ilk ders zili çadır sınıflarda çaldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından öğrenciler yeniden eğitime başladı. Depremin ardından Valilik tarafından okulların tatil edildiği ilçede öğrenciler yeniden eğitime başladı. Okul binalarının tahliye edildiği ilçede öğrenciler çadır sınıflarda ders başı yaptı.

Okullara girilemeyen ilçede Merkez Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törenin ardından öğrenciler çadırlarda eğitime başladı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile Maarif Müfettişler Başkanı Muhammed Ali Akın öğrencileri ilk derslerinde yalnız bırakmadı. Samsat ilçesinde eğitimini sürdüren bin 890 öğrenci, 40 çadır sınıfta 90 öğretmen ile eğitime başladı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya yaptığı konuşmada, "Depremden sonra bugün ilk defa dersimize başlıyoruz. Bizler eğitim ordusu olarak hep beraber buradayız. Sıkıntılarımız ve eksikliklerimiz olacak ama hepsini telafisini yapacağız. En güzel eğitimler en zor şartlarda görülenlerdir. Depremin olması eğitimin durmasına sebep değildir. Bizler hep beraber hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz" dedi.

Depremde kardeşinin üzerine taş düşerken kardeşini koruyan ve yaralanan Kübra Çimen yaşadıklarını anlatarak, "Kardeşim epilepsi hastası. Sarsıntı olduğunda önümüze taş düştü. Kardeşimin üzerine taş düşerken ben üzerine kapandım. Taş benim kafama düştü ve duvar üzerime yıkıldı" dedi.

Sınıflara giren öğrenciler çadır sınıflarına alışmaya çalışırken, Adıyaman'dan gelen rehber öğretmenler öğrencilere psikolojik destek verecek.

(Ahmet Arslantaş - Fahrettin Çelik/İHA)