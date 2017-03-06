Depremin vurduğu Samsat'ta okullar 2 gün tatil

Samsat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından çadır sınıf kurulumları devam ederken, Adıyaman Valiliği Pazartesi ve Salı günü okulları tatil ettiğini açıkladı.

Samsat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından çadır sınıf kurulumları devam ederken, Adıyaman Valiliği Pazartesi ve Salı günü okulları tatil ettiğini açıkladı.

Samsat'ta bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılırken, diğer taraftan eğitimin aksamaması için çalışmalar sürüyor. Adıyaman Valiliği koordinesinde ilk etapta çadır sınıflar, daha sonra ise prefabrik okullar yapılacak. Çadır sınıfların kurulum çalışmaları sürüyor. Samsat merkezde ilk etapta 22 çadır sınıfta 44 derslik için çalışmalar başladı. Samsat ve köylerinde 59 çadır sınıfta 118 derslik oluşturulacak.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, 6 ve 7 Mart (Pazartesi ve Salı) günü Samsat'ta tüm okulların tatil edildiğini belirterek, Çarşamba günü okulların açılacağını söyledi. Kızılkaya, "Tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Çarşamba günü çadırlarda eğitim öğretime başlayacaklar. Öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

(Fahrettin Çelik/İHA)