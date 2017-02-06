06.02.2017 22:48 Depremin bilançosu belli oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin bilançosu belli oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 13 köyde 238'i ağır hasarlı toplam 313 evin hasar gördüğünü, 8 kişinin yaralandığını söyledi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin bilançosu belli oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 13 köyde 238'i ağır hasarlı toplam 313 evin hasar gördüğünü, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ve Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Tavlı, "Ege Denizinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre Ayvacık ilçemizin 13 köyü etkilendi. Toplam 238 ağır hasarlı 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. Can kaybımız yoktur. 8 yaralı vatandaşımızın 5'i taburcu edilmiştir. 3 vatandaşımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, "İlk saaten beri arkadaşlarımızın hepsi buraya geldi. Çevre illerden de arama kurtarma ekiplerimizi buraya sevk ettik. İhtiyaç kadar çadır, duş ve tuvalet konteynırları gelecek. Koordinasyon tırımızı buraya konuşlandırdık. Arkadaşlarımız koordinasyon tırımızda burayı yönetecekler. Bir de vatandaşlarımıza uyarım olacak. Kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalabileceği hem misafirhane hem yatak hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz. Çadırlarımız kuruldu. Her türlü imkan var. artçılarımız devam ediyor. Malumuzun sabahki 5.3 depreminden sonra yine 13.58'de 5.3 şiddetinde yine bir deprem oldu. yapı stokumuz kötü. Geleneksel ve kerpiç taşlarla evler yapılmış. Çok az bir depremde bile zarar görebilir. Biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler. Zaten arkadaşlarımız burada. Yetkililerin uyarılarını beklesinler" diye konuştu.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşların ve görevlilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede olduklarını, bir de mobil mutfak getirerek 3 öğün yemek dağıtacaklarını söyledi. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvacık ilçesi ve köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda Salı günü eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.



