Depremin ardından çok önemli bir uyarı daha!

Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak depremi yorumladı. Kent merkezinden uzaklara gidilmesi gerektiğini işaret eden Prof. Ercan, 15 günlük dönem için yazlıklara gidilmesini önerdi.

"YAZLIKLARDA YAŞAMAYI ÖNERİRİM"

Ercan, "Bu depremin artçıları yaklaşık 15 gün sürecektir. İzmirlilerin özellikle bu 15 gün içinde eğer olasıysa yazlıklarında yaşamalarını şiddetle öneririm.

"GELECEKTE OLABİLECEK BÜYÜK BİR DEPREMİN..."

Burada beklediğim deprem büyüklüğü 7'den daha büyüktü. Bu deprem gelecekte olabilecek daha büyük bir depremin belirteci olabilir.

"BENİ DİNLEYENLER ÇEKİNMESİNLER"

Beni dinleyenler çekinmesinler yeni bir deprem bekleniyor diye. Hayır. Bu depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

12 SAATTE 35 SARSINTI

Öte yandan, Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saatte 3 ve üzeri büyüklüklerde 35 yer sarsıntısı oldu.