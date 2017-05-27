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Depreme aldırış etmeden alışverişe devam ettiler
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Depreme aldırış etmeden alışverişe devam ettiler

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir çiftin depreme aldırış etmeden alışverişe devam etmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir çiftin depreme aldırış etmeden alışverişe devam etmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, saat 18.53'te, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 8.2 kilometre olarak ölçüldü. İftara hazırlanan vatandaşlar panik yaşarken, deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrası can kaybı yaşanmazken, Saruhanlı, Gölmarmara ve Akhisar'a bağlı mahallelerinde bazı evlerde çatlaklıklar oluştu. Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi'nde ise bir eski ev yıkılırken, 3 kerpiç evde de orta dereceli hasar meydana geldi. Saruhanlı'da ikamet eden Ahmet Öztekin, "Deprem olduğu sırada evdeydim. Çok fazla salladı bizi. Biz de dışarıya kaçtık. Çok korktuk. Sallıyor bakalım nereye kadar götürecek bizi. Hiç durmadan sallanıyoruz. Allah'ın takdiri. Bu üçüncü deprem. Gün boyu artarda oldu" dedi.

GÖLMARMARA'DA 35 EVDE HASAR
Depremin şiddetinin hissedildiği Gölmarmara ilçesinde de bazı mahallelerdeki evlerde de hasar meydana geldi. Konuyla ilgili bilgi veren Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, "Tiyenli Mahallesi'nde 15'i ağır, 35 evin hafif hasarlı olduğunu belirledik. Neyse ki yaralı ve can kaybımız yok. Hasar gören evlerin çoğu kerpiçten yapılan evler. AFAD bölgeye 30 çadır getirdi. Tüm tedbirler alındı" dedi.

ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİLER
Akşam saatlerinde 5.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, market çalışanı koşarak korku içerisinde kasiyerin yanına sığınırken, o sırada markette bulunan bir çiftin depreme aldırış etmeden alışverişe devam etmesi şaşırttı.
(Önder Aydın - Adem Şahin / İHA)

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