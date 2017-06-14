Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, İzmir'de depremden saatler öncesinde denizaltında çekilen ve denizden yukarıya baloncukların oluştuğu görüntüler herkesi ürküttü. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaşanan olayı, 'Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında fay vanası deyimini ortaya çıkarır. Bu da aslında depremin oluşmaya başladığını ifade eder. Bütün Ege'deki kaplıcalar ve yüksek su buharları aslında bu fay hatları boyunca yukarı çıkmaktadırlar' dedi.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, İzmir'de depremden saatler öncesinde denizaltında çekilen ve denizden yukarıya baloncukların oluştuğu görüntüler herkesi ürküttü. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaşanan olayı, "Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında fay vanası deyimini ortaya çıkarır. Bu da aslında depremin oluşmaya başladığını ifade eder. Bütün Ege'deki kaplıcalar ve yüksek su buharları aslında bu fay hatları boyunca yukarı çıkmaktadırlar" dedi.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin yankıları devam ederken, depremden saatler önce dalgıçların Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesinde denizaltından çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde denizden yukarıya doğru baloncukların oluştuğu ve kaynamaların olduğu görülürken, çekilen denizaltı görüntüleri herkesi şaşırttı. Denizden yukarıya doğru çıkan onlarca baloncuk, o sırada yaşananları kaydeden dalgıçları da şaşırttı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye kaydedildi.



"DEPREMİN OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI İFADE EDER"

Görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşananları fay vanası olarak ifade etti. "Bu depremin oluşmaya başladığını ifade eder" diyen Üşümezsoy, olayı şöyle değerlendirdi:

"Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında fay vanası deyimini ortaya çıkarır. Fay vanası, eğer fay hattı kitliyse yani iki fay birbirine yapışıksa buradan yukarıya su çıkmaz, gaz çıkmaz; çünkü geçimsizdir. Bu jeolojik olarak artçılardır. Bu yüksek sıcaktaki, yüksek basınçtaki, derindeki, açıklardaki su basıncı aslında artmasıyla depremin oluşmasına yardım eder. Fay kırılınca, çatlayınca; yani erken kırılmaya başlayınca bu hat boyunca aşağıdaki yüksek basınçtaki sıcak su ve gaz bu hat boyunca yukarıya doğru çıkar. Bu da aslında depremin oluşmaya başladığını ifade eder. Bütün Ege'deki kaplıcalar ve yüksek su buharları aslında bu fay hatları boyunca yukarı çıkmaktadırlar. Bu olay karada da söz konusudur. Örneğin, 1966 depreminden önce Adapazarı kaplıcalarında orası tarım alanıydı; ama depremden sonra burada sıcak su çıkmaya başlayınca kaplıcalar ortaya çıktı. Bu olay bize deprem öncesi fayın kırılmasına yardım eder ve bu kırılan fayda aşılan çatlak boyunca fay yarığı boyunca bütün bu suyun yukarıya doğru deşarj etmesine sebep olur. Buda depremin oluşumunu sonrası en büyük kriterlerden biridir."

Öte yandan, İzmir'deki depreme ilişkin de yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anından vatandaşların panikle dışarıya kaçıştığı görülüyor.

