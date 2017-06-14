Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, İzmir'de depremden saatler öncesinde denizaltında çekilen ve denizden yukarıya baloncukların oluştuğu görüntüler herkesi ürküttü. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaşanan olayı, 'Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında fay vanası deyimini ortaya çıkarır. Bu da aslında depremin oluşmaya başladığını ifade eder. Bütün Ege'deki kaplıcalar ve yüksek su buharları aslında bu fay hatları boyunca yukarı çıkmaktadırlar' dedi.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, İzmir'de depremden saatler öncesinde denizaltında çekilen ve denizden yukarıya baloncukların oluştuğu görüntüler herkesi ürküttü. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaşanan olayı, "Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında fay vanası deyimini ortaya çıkarır. Bu da aslında depremin oluşmaya başladığını ifade eder. Bütün Ege'deki kaplıcalar ve yüksek su buharları aslında bu fay hatları boyunca yukarı çıkmaktadırlar" dedi.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin yankıları devam ederken, depremden saatler önce dalgıçların Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesinde denizaltından çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde denizden yukarıya doğru baloncukların oluştuğu ve kaynamaların olduğu görülürken, çekilen denizaltı görüntüleri herkesi şaşırttı. Denizden yukarıya doğru çıkan onlarca baloncuk, o sırada yaşananları kaydeden dalgıçları da şaşırttı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

"DEPREMİN OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI İFADE EDER"
Görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşananları fay vanası olarak ifade etti. "Bu depremin oluşmaya başladığını ifade eder" diyen Üşümezsoy, olayı şöyle değerlendirdi:
"Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında fay vanası deyimini ortaya çıkarır. Fay vanası, eğer fay hattı kitliyse yani iki fay birbirine yapışıksa buradan yukarıya su çıkmaz, gaz çıkmaz; çünkü geçimsizdir. Bu jeolojik olarak artçılardır. Bu yüksek sıcaktaki, yüksek basınçtaki, derindeki, açıklardaki su basıncı aslında artmasıyla depremin oluşmasına yardım eder. Fay kırılınca, çatlayınca; yani erken kırılmaya başlayınca bu hat boyunca aşağıdaki yüksek basınçtaki sıcak su ve gaz bu hat boyunca yukarıya doğru çıkar. Bu da aslında depremin oluşmaya başladığını ifade eder. Bütün Ege'deki kaplıcalar ve yüksek su buharları aslında bu fay hatları boyunca yukarı çıkmaktadırlar. Bu olay karada da söz konusudur. Örneğin, 1966 depreminden önce Adapazarı kaplıcalarında orası tarım alanıydı; ama depremden sonra burada sıcak su çıkmaya başlayınca kaplıcalar ortaya çıktı. Bu olay bize deprem öncesi fayın kırılmasına yardım eder ve bu kırılan fayda aşılan çatlak boyunca fay yarığı boyunca bütün bu suyun yukarıya doğru deşarj etmesine sebep olur. Buda depremin oluşumunu sonrası en büyük kriterlerden biridir."
Öte yandan, İzmir'deki depreme ilişkin de yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anından vatandaşların panikle dışarıya kaçıştığı görülüyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Freni boşalan kamyonetin duvara sıkıştırdığı çocuk öldü
Özel tekne tur teknesiyle çarpıştı
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Heyelanda ölenlerin sayısı 133'e yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Beşiktaş'ta Babalar Gününe özel etkinlik
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Freni boşalan kamyonetin duvara sıkıştırdığı çocuk öldü
Freni boşalan kamyonetin duvara sıkıştırdığı çocuk öldü
Özel tekne tur teknesiyle çarpıştı
Özel tekne tur teknesiyle çarpıştı
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Heyelanda ölenlerin sayısı 133'e yükseldi
Heyelanda ölenlerin sayısı 133'e yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Beşiktaş'ta Babalar Gününe özel etkinlik
Beşiktaş'ta Babalar Gününe özel etkinlik
Uyum yasaları Meclis'te
Uyum yasaları Meclis'te
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
'Buraya güneşlenmeye gelmedim'
'Buraya güneşlenmeye gelmedim'
Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma kapatıldı
Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma kapatıldı
'Darbe oldu, Tayyip'i yakalayıp yargılayacaklar' demiş
'Darbe oldu, Tayyip'i yakalayıp yargılayacaklar' demiş
FETÖ'nün bölge imam yardımcısından itiraflar
FETÖ'nün bölge imam yardımcısından itiraflar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English