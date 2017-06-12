Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Deprem Yunanistan'da da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Deprem Yunanistan'da da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde Yunanistan'da bazı eski binalar yıkıldı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde Yunanistan'da bazı eski binalar yıkıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası 6.2 şiddetindeki depremle sallandı. Depremin Midilli'nin Plomari bölgesinin 15 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği ifade edildi. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada ise depremin 6.1 şiddetinde olduğu ifade edildi. Deprem nedeniyle bazı eski evlerin çöktüğü, kısa süreli panik yaşandığı kaydedilirken, can kaybının olmadığı bildirildi. Yunan radyosu ise vatandaşların evlerini terk ederek sokaklara akın ettiğini duyurdu.
Deprem İzmir, Muğla, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Üzerinde 30 bin, bankada 450 bin
AFAD'dan deprem açıklaması
Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı
İzmir Valiliğinden rahatlatan deprem açıklaması
Valbuena İstanbul'da
Deprem Yunanistan'da da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu!
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu!
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin!
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin!
İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Üzerinde 30 bin, bankada 450 bin
Üzerinde 30 bin, bankada 450 bin
AFAD'dan deprem açıklaması
AFAD'dan deprem açıklaması
Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı
Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı
İzmir Valiliğinden rahatlatan deprem açıklaması
İzmir Valiliğinden rahatlatan deprem açıklaması
Valbuena İstanbul'da
Valbuena İstanbul'da
Deprem Yunanistan'da da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı
Deprem Yunanistan'da da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı
Hatay'da Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı
Hatay'da Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı
Kanser hastası kadın robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Kanser hastası kadın robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Giresunspor yeni teklif götürdü
Giresunspor yeni teklif götürdü
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
İzmir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
İzmir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem
İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English