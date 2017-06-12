Deprem Yunanistan'da da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde Yunanistan'da bazı eski binalar yıkıldı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde Yunanistan'da bazı eski binalar yıkıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası 6.2 şiddetindeki depremle sallandı. Depremin Midilli'nin Plomari bölgesinin 15 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği ifade edildi. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada ise depremin 6.1 şiddetinde olduğu ifade edildi. Deprem nedeniyle bazı eski evlerin çöktüğü, kısa süreli panik yaşandığı kaydedilirken, can kaybının olmadığı bildirildi. Yunan radyosu ise vatandaşların evlerini terk ederek sokaklara akın ettiğini duyurdu.

Deprem İzmir, Muğla, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedildi.

