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Deprem uzmanından korkutan uyarı
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Deprem uzmanından korkutan uyarı

Irak'taki depreme değinen Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Bekler, 'Benzer özellikteki depremleri de önümüzdeki periyotlarda Doğu Anadolu başta olmak üzere, dün oluşan depremin olduğu bölgede görme ihtimalimiz var' dedi.

Irak'taki depreme değinen Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Bekler, "Benzer özellikteki depremleri de önümüzdeki periyotlarda Doğu Anadolu başta olmak üzere, dün oluşan depremin olduğu bölgede görme ihtimalimiz var" dedi.
Pazar günü saat 21.18'de Irak-İran sınırında meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin bilançosu git gide yükselirken, gözler Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki fay hatlarına çevrildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Bekler,"Fayların kolları büyük, dolayısıyla zamanla biriktirilen enerjinin açığa çıkması neticesinde bu bölge büyük depremlerle, büyük enerji birikmeleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Bindirme diye tabir ettiğimiz ve bunun yanında belli miktarlarda belli doğrultularda yanal atım diye tabir ettiğimiz fay sistemleri, bu bölgenin depremlerini oluşturan tektonik unsurlar" dedi.

DOĞU ANADOLU UYARISI
"Meydana gelen deprem Türkiye'ye çok da uzak değil" ifadesini kullanan Bekler, "Türkiye sınırına ortalama 300 kilometre, Doğu Anadolu fayına da yaklaşık 400-450 kilometre uzaklıkta oluşan bir deprem. Bu tür benzer depremlerin aynı karakterde akrabaları da Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay sistemleri üzerinde mevcut. Dolayısıyla kesin olmamakla beraber benzer özellikteki depremleri, büyük enerjili depremleri özellikle de Arap levhasının bu tür hareketlerinin Avrasya levhasına doğru olan göreceli bu tür hareketlerin neticelerini Doğu Anadolu'da Güney Doğu Anadolu da görme imkanımız var. Umuyorum olmaz ama tarih maalesef bu durumda bizi yanıltmadı. Dolayısıyla 76 Lice depremi, 2011 Van depremi veyahut diğer Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fayında oluşan 39 depremi gibi depremler, bu fay sistemlerinin kökeni olan bu tektonik hareketleri kaynaklanıyor. Dolayısıyla benzer özellikteki depremleri de önümüzdeki periyotlar da Doğu Anadolu başta olmak üzere dün oluşan depremin olduğu bölgede görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.

"1 BİRİM ALTINDAKİ DEPREM HER ZAMAN BU BÖLGEDE OLUŞACAKTIR"
Bekler sözlerini şöyle sürdürdü: "1 birim altındaki deprem her zaman bu bölgede oluşacaktır. Tabii ülkemizden farklı olarak yapı stoku bu bölgede oldukça zayıf, yerleşim alanları daha kırsal. Yapıların mühendislik özellikleri hemen hemen yok. Bu bağlamda kayıpların hem maddi, hem de can kaybı olarak daha fazla artacağı düşüncesindeyim. Çünkü ulaşamayan yerler olacaktır. Günler sonra ulaşılabilen yerler olacaktır. Teknolojik imkanlar ülkemizdeki gibi değil diye biliyoruz. Ama artçıların devam ettiği bir yerde bu tür zayıflıklardan dolayı kayıpların olma ihtimali var."
(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce /İHA)
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