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Deprem sonrası İzmir'in göbeğinde korkutan görüntü
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Deprem sonrası İzmir'in göbeğinde korkutan görüntü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2'lik depremin ardından İzmir'de iki iş hanı birbirinden ayrılırken, bina AFAD ekiplerince boşaltıldı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2'lik depremin ardından İzmir'de iki iş hanı birbirinden ayrılırken, bina AFAD ekiplerince boşaltıldı.
Ege Denizi'ndeki deprem özelikle İzmir'de paniğe yol açtı. 15 saniye süren ve çevredeki çok sayıda ilde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. Sarsıntı can kaybına neden olmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Alsancak semti Atatürk Caddesi'nde 8 katlı iki iş hanındaki görüntü ise herkesi korkuttu. İki binanın en son katları, deprem sonrasında birbirinden ayrıldı. Oluşan derin yarık sonrası iki binadan birisi sağa doğru hafif eğildi. Deprem sonrasında AFAD ekipleri hemen bölgeye gelerek inceleme yaptı. Binaya geçici olarak kimse alınmazken, incelemenin ardından yetkililer bölgeden ayrıldı.
(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri / İHA)

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