Deprem paniği kamerada

Manisa'da peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları korkuturken, bir bakkalda deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'da peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları korkuturken, bir bakkalda deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, saat 18.53'te merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.2 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremin şiddetinin yoğun hissedildiği Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'nde de büyük çoğunluğu kerpiç olan yaklaşık 35 evde hasar meydana geldi. Öte yandan çok sayıda artçı deprem de vatandaşlarda korkuya neden oldu. Vatandaşların deprem paniği bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin başlamasıyla müşteriler dükkandan hızla kaçarken, tezgahın arkasında olan bakkal ise daha çabuk dışarı çıkabilmek için tezgahın üzerinden atlayarak iş yerini terk ediyor.

(Ceren Atmaca /İHA)