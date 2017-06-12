Deprem hasara yol açtı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir'in bazı kırsal mahalleleri ve ilçelerinde metruk evler zarar gördü.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir'in bazı kırsal mahalleleri ve ilçelerinde metruk evler zarar gördü. Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'de etkili oldu. Kepsut ilçesinde bazı metruk evlerin bahçe duvarları yıkılırken, birçok kırsal mahallede de metruk binalar hasar gördü. Deprem sonrası Balıkesir'de herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. (Taşkın Sarıca / İHA)
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