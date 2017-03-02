Deprem en çok köyleri vurdu

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem en çok kırsaldaki yapılara zarar verdi.

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem en çok kırsaldaki yapılara zarar verdi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçe merkezinde bazı kamu binaları ve evler zarar görürken, yıkım özellikle ilçeye bağlı köylerde meydana geldi. En çok hasar Samsat'a sağlı Akdamar, Taşkuyu, Bayıllı ve Ovacık köylerinde evler yıkıldı. Deprem bazı evleri tamamen yıkarken, bazı evlerde ciddi çatlaklar oluştu.

Yıkılan evlerin çoğu yığma kerpiç yapılardan oluşuyor. Deprem anında yapıların altında kalan ve kaçarken yaralanan yaklaşık 30 kişi değişik hastanelere kaldırıldı. Samsat İlçe Hastanesi bahçesine UMKE ve AFAD tarafından çadır kuruldu. Yaralılara ve hastalara burada müdahale ediliyor.

Elektrikler ilçe merkezi ve köylerinde kesildi. Kırsalda ve ilçe merkezinde onlarca yapı zarar gördü.

(Ahmet Arslantaş - Fahrettin Çelik - Hüseyin Türkoğlu/İHA)