Deprem çevre illerde de hissedildi

Adıyaman'ın Samsat İlçe merkezli 5.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Gaziantep ve Elazığ'da depremi hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

Adıyaman'ın Samsat İlçe merkezli 5.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Gaziantep ve Elazığ'da depremi hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

Bir an önce aileleri ile haberleşen vatandaşlar, sallantının uzun sürdüğünü ve çok korktuklarını belirtti. Yaşanan deprem sonrası meydana gelen artçı sarsıntılarda Gaziantep'te hissedildi.

Vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt ederken, sokaklardaki bekleyişleri sürüyor.

Elazığ kent merkezinde de deprem yaklaşık 10 saniye hissedildi. 15 Temmuz Demokrasi meydanında depremi hisseden vatandaşlar, "Oturuyorduk, baktık sallanıyor ayağa kalktık, bekledik" dedi.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)