Deprem bu hale getirdi

Ege Denizinde meydana gelen deprem, Midilli Adasında büyük hasara yol açtı.

Ege Denizinde meydana gelen deprem, Midilli Adasında büyük hasara yol açtı.

Deprem, Pazartesi günü Midilli'nin Plomari bölgesinin 15 kilometre güneydoğusunda meydana gelmiş, onlarca ev yıkılmıştı. Yaklaşık 1 dakika süren deprem sonucunda bir kadın hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 800 kişi evsiz kalmıştı. Yunanistan hükümeti depremin ardından Midilli Adası'nda olağanüstü hal ilan etti. Polis tarafından ablukaya alınan ve giriş çıkışların özel izinle yapıldığı ve yıkımın en büyük olduğu Brisa köyünü İhlas Haber Ajansı görüntüledi. Büyük yıkımın olduğu köyde resmi yetkililer ve polis dışında özel izin ile şahsi eşyalarını almak için giriş yapan bir iki insanın dışında adeta hayalet şehir görüntüsü hakim. Onlarca binanın çöktüğü ve ağır hasar gören köyde yaşamın durduğu gözleniyor. Köyün bütün girişleri polis ekipleri tarafından tutulurken sadece köye polis kontrolünde giriş ve çıkış yapılabiliyor. Adeta hayalet şehre dönen Brisa Köyünde çekim yapan İhlas Haber Ajansı kamerasına savaş sonrası bir kent görüntüsü yansırken Polimari kentinde ise hayatın normale dönmesi için enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.



"EŞİM OLMASAYDI ÖLMÜŞ OLACAKTIM"

Midilli'de yaşayan Evdakiye adı vatandaş ilk önce yarım duvarın düştüğünü ifade ederek, "Daha sonra diğer taraf düştü ve içerideki zemin de çöktü, Çok korktum, hala titriyorum. Eşim olmasaydı ölmüş olacaktım" dedi.

Bir başka vatandaş da "Yükseklerde olan evlerde hasar yok onlar kurtuldular. Buradaki evlerde büyük hasar var. Başta sarhoş olduğumuzu zannettik. Ayağa kalktığımda yere düştüm. Ev gidecekmiş gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

(Emrah Elmas / İHA)