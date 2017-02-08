08.02.2017 12:37 Deprem bölgesine konteyner evler kuruluyor

Çanakkele'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremde en çok zarar gören Yukarıköy'e konteynır evler kuruluyor. Çanakkele'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremde en çok zarar gören Yukarıköy'e konteynır evler kuruluyor.

Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için kurulan çadır kentte yağan yağmur sonrası hayat şartları ağırlaştı. Deprem sonrası AFAD tarafından kurulacağı açıklanan konteynır kent için gece başlayan çalışmalar sabaha dek sürdü. Depremin ardından en çok hasar gören Yukarıköy köyünde futbol sahası içine kurulacak konteynır evler gece TIR'larla köye ulaştırıldı. Daha sonra çadır kentin yan tarafına indirilerek zemine yerleştirildi. Sabaha kadar süren çalışmalarda 44 konteynır ev kullanıma hazır hale geldi.

Depremzedelerin konakladığı çadırların sökülerek diğer konteynırların da buyara konulacağı belirtildi. Depremzedelerin daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için kurulan konteynır kentte toplam 100 konteynır evin yer alacağı açıklandı. Depremde hasar gören 14 köye gıda ve battaniye gibi yardım malzemeler dağıtılıyor.

Yukarıköy'de depremzedeler sabaha kadar süren artçı depremlerle korku dolu anlar yaşadı. AFAD kayıtlarına göre Ayvacık'ta sabaha kadar en büyükleri 04.38'de 4.5, 04.33'de 3.6, 05.16'da 4.1 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Dün öğle saatlerinde etkili olan yağmur çadır kentte hayatı felç etti. Sabaha kadar arttçı depremlerin yanı sıra yağan yağmur sebebiyle çadırlarında zor anlar yaşayan depremzedeler sabah uyandıklarında çamur deryasıyla karşılaştı. Çamur deryasına dönen zemini iyileştirmek için iş makineleriyle mıcır döküldü.

(Murat Yüksel/İHA)

