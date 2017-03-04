Deprem bölgesine çadır derslikler kuruldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremden zarar gören okulların yerine öğrencilerin pazartesi günü derslerine devam edebilmeleri için çadır derslikler kuruldu.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremden zarar gören okulların yerine öğrencilerin pazartesi günü derslerine devam edebilmeleri için çadır derslikler kuruldu. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde okullar da zarar gördü. Öğrencilerin okullarda eğitim görmelerinin riskli olacağının belirlenmesinin üzerine, Merkez İlk ve Ortaokulunun karşısındaki yola Milli Eğitim ve Kaymakamlık koordinesinde AFAD ekipleri ve görevliler tarafından çadırlardan derslikler kuruldu. Öğrencilerin pazartesi gününden itibaren eğitimlerini bu çadırlarda sürdürmeleri planlanıyor. Tırlarla malzemeleri getiren ekipler, çadırları kurarak sınıf şeklinde hazırlamaya başladı. (Fahrettin Çelik/İHA)
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