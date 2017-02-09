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Deprem bölgesinde çocuk olmak...
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Deprem bölgesinde çocuk olmak...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde hasarlı köylerdeki çocuklar, deprem korkusundan oyun oynayarak uzaklaşıyorlar. Kimisi yıkılan evlerinin bahçesinde, kimileri de okul bahçesindeki çocuk parkında çocuk olmanın keyfini çıkarıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde hasarlı köylerdeki çocuklar, deprem korkusundan oyun oynayarak uzaklaşıyorlar. Kimisi yıkılan evlerinin bahçesinde, kimileri de okul bahçesindeki çocuk parkında çocuk olmanın keyfini çıkarıyor.
Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarında 6 Şubat sabahı saat meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem de çok sayıda ev hasar gördü. En büyük yıkım ise Yukarı köy'de yaşandı. Bölgede, son 3 günde 3 tanesi 5 şiddetinden büyük 500'e yakın deprem meydana geldi. Deprem korkusunu en çok yaşayanlar ise köydeki çocuklar oldu. Her sarsıntıda, o sabahı, şiddetli sarsıntı ve yıkılan evlerin gürültüsünü hatırlayan çocuklar, bu korkuyu oynadıkları oyunlarla yenmeye çalışıyor. Zaman zaman büyüklerine işlerde yardım eden çocuklar, buldukları vakitlerde ise bazen yıkılan evlerinin bahçesinde bazen de çocuk parkında oyuna dalıyor.

KÜÇÜK ÇOCUK KORKAN ABLASINI CESARETLENDİRİYOR
Deprem esnasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen 7 yaşındaki Kadir ve 2 yaşındaki Ceren, şimdilerde ise yıkılan evlerinin bahçesinde, evden çıkardıkları eşyaların arasında oyun oynuyor. Hala deprem korkusu yaşadığını söyleyen Ceren'i cesaretlendirmeye çalışan küçük kardeşi Kadir ise daha sonra kendisinin de korktuğunu itiraf ediyor.

RESİM ÇİZEREK VAKİT GEÇİRİYOR
Hasarlı evlerine giremeyen ancak bahçesinde resim çizerek vakit geçiren 5 yaşındaki Emre de ilk önce depremden korkmadığını söylese de daha sonra korku yaşadığını anlatıyor. Oyun oynayarak vakit geçiren küçük çocuk renkli boya kalemleriyle avunuyor. 10 yaşındaki Bayram ise okullar tatil edildiği için köy içerisinde gezerek vakit geçiriyor. Depremden korktuğunu söyleyen Bayram, "Deprem olunca yüreğim tutuluyor. Çok korkuyorum. Akşamları çadırda kalıyorduk. Artık konteynırlarda kalacağız. Daha rahat olur" dedi.

MİNİK TANER'İN TEK İSTEĞİ OYUNCAK BİR TAVŞAN
Deprem korkusu yaşayan minik Adem ise kendisine getirilen oyuncaklarla vakit geçiriyor. Daha fazla oyuncağı olmasını isteyen küçük çocuğun hayali ise büyük oyuncaklar. Depremden korktuğunu açık açık itiraf edemese de korku yaşadığı her halinden belli olan küçük Taner ise çocuk parkında oyun oynayarak vakit geçiriyor. Küçük Taner'in tek derdi ise oyuncak tavşan istediği halde kendisine oyunca kedi verilmesi. Taner, köye yardım gönderecek olanlardan, bir oyuncak tavşan istiyor.
(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel/İHA)
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