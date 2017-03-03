Deprem anında öğrencilerin yaşadığı panik kamerada

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 şiddetindeki deprem esnasında öğrencilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 şiddetindeki deprem esnasında öğrencilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Önceki gün saat 14.07'de merkez üssü Samsat ilçesi olan 5.5 şiddetindeki deprem esnasında yaşananlar kameralara yansıdı. Deprem esnasında sınıflarında ders işleyen öğrenciler deprem ile birlikte kendilerini dışarı attı. Yüzlerce öğrenci bir anda sınıftan çıkarak, koridorlarda koşuşturdu. Öğretmenlerin yönlendirmeleri ile okul bahçesinde toplanan öğrencilerin yaşadığı korku ve panik yüzlerine yansıdı.

Diğer taraftan deprem esnasında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise caddedeki tüm esnafların bir anda iş yerlerinden dışarı kaçıştığı görülüyor.

