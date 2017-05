Deprem anı güvenlik kamerasında

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 18.53'te, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 8.2 kilometre olarak ölçüldü.



İZMİR, BURSA, ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEN HİSSEDİLDİ

AFAD depremin merkezini Saruhanlı olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkezini Gölmarmara ilçesi Deynekler beldesi olarak revize etti. 13,2 kilometre derinlikteki depremin büyüklüğü 5,1 olarak açıklandı. İftara hazırlanan vatandaşlar panik yaşadılar. Deprem Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremin Ege ve Marmara'da geniş bir bölgede hissedildiği ifade edildi.

Manisa'da deprem sonrası vatandaşların panik yaşamadığı görüldü.



VALİ GÜVENÇER'DEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 5.1'lik depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Kent yerleşimlerinin hiç birinde, şehir merkezi ve ilçe merkezlerinin hiç birinde her hangi bir hasar yok. Kırsal mahallelerimizin hemen hemen tümüne telefonla ulaşıldı. Anlaşılan küçük hasarlarla atlatacağız. Saruhanlı, Gölmarmara ve Akhisar'ın eski mahallelerinin bir kaçında küçük hasar ihbarları gelmeye başladı. Ama hiç biri çok ciddi bir can kaybı ya da ciddi bir mal kaybı olarak değil. Genellikle yapılarda çatlaklar var. Şimdilik Akhisar'ın Sazoba Mahallesinde ve Gölmarmara'nın Tiyenli Mahallesinde 3 kerpiç evde orta derecede hasarlar olduğuna dair bir duyumlarımız var. Kaymakamlarımız, AFAD ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve sağlık ekiplerimiz şu an deprem bölgelerinde incelemelerini ve hasar tespit çalışmaları başladı. Çok şükür bu deprem sonrasında da bir hasar almayacağız."



DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.1 şiddetindeki deprem Kula'da da hissedildi. Deprem anı Kula'da bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir iş yerinde bilgisayar tamiratı yapan şahıs, deprem olduğunu hissettikten sonra kaçmaya başladı.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Hasan Yiğen / İHA)