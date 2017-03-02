Deprem anı güvenlik kamerasında

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremde anında iş yerlerinde oturan vatandaşların yaşadığı telaş ve panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremde anında iş yerlerinde oturan vatandaşların yaşadığı telaş ve panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da 5,5 büyüklüğündeki yaşanan deprem esnasında iş yerlerinde ve kafelerde oturan vatandaşlar canlarını kurtarmak için çıkış kapılarına doğru koştu. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydedildiği deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı.

(Cihan Kizir /İHA)