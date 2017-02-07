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Deprem anı güvenlik kamerasında
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Deprem anı güvenlik kamerasında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında bu sabah 05.24'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında bu sabah 05.24'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü açıklarında bu sabah 05.24'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı, merkez üssü Gülpınar köyündeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera görüntülerinde, bir önceki gün meydana gelen deprem nedeniyle devrilen eşyaların üzerine diğer market ürünlerinin devrildiği görülüyor. Market sahiplerinin 2 gün art arda yaşanan deprem süresince ellemediği malzemeler, marketin içerisinde devrilmiş halde duruyor. Ayvacık yakınlarında 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
(Gürkan Düzenli / İHA)
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