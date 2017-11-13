13.11.2017 16:15 Deplasmanda 3'te 3

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, çıktığı 3 deplasmandan da galibiyetle ayrıldı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, çıktığı 3 deplasmandan da galibiyetle ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftası sonrasında 11 puanla ligin 2'nci sırasında bulunan Eskişehir temsilcisi, başarısını sürdürüyor. Aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Eskişehir Basket, çıktığı 3 deplasmandan da galibiyetle döndü. İlk deplasmanda Banvit'i 55-58'le geçen Siyah Kırmızılı ekip, daha sonra Gaziantep'i uzatmalarda 118-119, önceki gün ise Pınar Karşıyaka'yı zorlu mücadele sonunda 70-74 yenerek muhteşem bir deplasman performansı sergiledi.



AYRES'TEN BÜYÜK KATKI

Eskişehir Basket'in Amerikalı yıldızı Jeff Ayres sezon başından bu yana önemli işlere imza atıyor. İstikrarlı oyunuyla takımına büyük katkı yapan Ayres, büyük çekişmenin yaşandığı Pınar Karşıyaka maçında 33 dakika süre alarak 14 ribaund ile parkedeki bütün oyunculara açık ara fark attı. Süper Lig'in ribaund zirvesine yerleşen Ayres, 6 hafta sonunda 11.83 ortalamayı yakalayarak adeta "Ribaundlar benden sorulur" mesajı verdi.



KRAVTSOV, KARŞIYAKA MAÇINDA ETKİLİ OLDU

Eskişehir Basket'in Ukraynalı yıldızı Viacheslav Kravtsov da, Pınar Karşıyaka karşısında takımını sırtlayan oyuncular arasında yer aldı. Ukrayna Milli Takımı'nda olması nedeniyle sezon başındaki hazırlık kampına geç katılan pivot oyuncu, her geçen hafta yükselen bir grafik çiziyor. Pınar Karşıyaka karşısında 26 dakika parkede kalan Kravtsov, 14 sayı kaydederek takımının en skorer oyucusu oldu.

(Kadir Arslan / İHA)

